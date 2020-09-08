РИАМО - 8 сен. В столице во вторник пройдет прощание с авиаконструктором Александром Шенгардтом, который создал знаменитый самолет Ту-154.

Шенгардт скончался 4 сентября на 96 году жизни. Более 70 лет он был сотрудником ПАО «Туполев», из них он 35 лет был главным конструктором. Начинал он в должности инженера-конструктора третьей категории. Авиаконструктор спроектировал гражданские лайнеры Ту-104, Ту-114, Ту-124, и также был разработчиком боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.

За проектирование самолета Ту-154 и других его вариантов конструктор стал «Лауреатом Ленинской премии», а в 1997 году он получил звание «Заслуженный конструктор России».

Заместитель генерального директора ПАО «Туполев» по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов отметил, что у Шенгардта в работе был системный подход: он умел правильно поставить задачу и просчитать все детали, но не уделять им слишком много времени. Авиаконструктор создавал творческую атмосферу в коллективе, потому что доверял членам своей команды.

Александр Шенгардт родился в 1925 году. Он учился в Российском государственном технологическом институте имени К.Э. Циолковского.​