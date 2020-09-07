РИАМО - 7 сен. В Москве до конца 2020 года компания «Россети» установит 53 станции для электробусов на севере и северо-западе, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Победителем конкурса на их поставку стала компания «Энергоцентр» - подразделение «Россетей», — отмечается в материале.

Ультрабыстрые зарядные станции специально спроектированы для работы с электробусным парком отечественных производителей. Мощность станции составляет 300 киловатт, это в шесть раз мощнее, чем устройство для легковой машины.

Полностью зарядиться автобус сможет за 15-20 минут.

Москва переходит на электробусы по ряду причин. По сравнению с обычным автобусом электробус экологичнее. Его преимущество перед троллейбусом — в маневренности и меньшей стоимости эксплуатации.

Ранее в Москве решили оставить только один музейный троллейбусный маршрут — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.