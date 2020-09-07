РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Ребенок пострадал на Новорязанском шоссе в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщил «РИАМО в Люберцах» медицинский сотрудник.

«На 26-ом километре Новорязанского шоссе в сторону Москвы произошло ДТП с участием автомашины Kia и фуры. Предварительно пострадал несовершеннолетний ребенок, который доставлен в детскую больницу», - сказал сотрудник.

Он отметил, что ребенок находился в специальном детском кресле.