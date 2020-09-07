РИАМО - 7 сен. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника УМВД России по городскому округу Воскресенск, который обвиняется в получении взятки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Его подозревают в использовании должностного положения вместе со своей подчиненной.

«Следствием установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый совместно со своей подчиненной вступили в преступный сговор и вымогали у мужчины, подозреваемого по уголовному делу, взятку в размере 100 тысяч рублей», — отмечается в материале.

Злоумышленники вымогали средства для неизбрания более строгой меры пресечения. Мужчина должен был перевести деньги на счет знакомого полицейского, который не подозревал о преступлении и передал их экс-замначальника.

При участии оперативных сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области полицейский был задержан. Дело в отношении соучастницы преступления выделили в отдельное производство и направили в суд.

В рамках расследования допрошены свидетели, проведены очные ставки и обыски по месту жительства и работы обвиняемого, изъяты и осмотрены записи с камер видеонаблюдения, запрошены и получены выписки о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела, а также установлена причастность обвиняемого к совершению аналогичного преступления.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время передадут в суд.