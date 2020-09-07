РИАМО – 7 сен. Болельщиков с атрибутикой московского «Спартака» не пропустят на трибуны стадиона «ВЭБ Арена», где пройдет матч седьмого тура чемпионата России против столичного ЦСКА, сообщает Газета.ru.

Матч пройдет 13 сентября, начало в 19:00.

«После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 14 очками лидирует в турнирной таблице. ЦСКА (10) занимает пятое место», - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что нападающий команды «Спартак» Александр Кокорин может дебютировать за команду в матче против ЦСКА.​​