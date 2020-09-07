РИАМО - 7 сен. 27 разрешений на ввод в эксплуатацию новых объектов общей площадью 124 тысячи квадратных метров было выдано за прошлую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Кроме того, было выдано 17 разрешений на строительство площадью 41 тысяча квадратных метров.

«Среди введенных жилых объектов – восемь домов на 437 квартир: два дома на 162 квартиры в Химках в ЖК «Новогорск», пять домов на 200 квартир в ЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском городском округе, дом на 75 квартир в Сергиевом Посаде на Ярославском шоссе в районе домов №8 и 12а», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Кроме того, разрешения на ввод выданы 20 новым нежилым объектам площадью 104 тысячи квадратных метров.