РИАМО - 7 сен. В Москве завершился пилотный проект по вариантам благоустройства во дворах пяти районов, к проектированию привлекались местные жители, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В пилотном проекте приняли участие жители пяти районов – Лосиноостровский, Марьино, Кузьминки, Бибирево и Рязанский. Проект начался в феврале. За это время жители Москвы рассказали, что хотят видеть в своих дворах, а архитекторы подумали, как воплотить в жизнь желания горожан. В прошлую субботу была презентация заготовок.

«По улице Коненкова в Бибирево жители просили сделать двор интересным для любого возраста. Архитекторы продумали площадки для любителей спорта, отдельно – для детей и подростков, а в центральной части – большой навес для настольных игр. Между детскими площадками – еще один навес для отдыха родителей. Суть в том, чтобы проходной двор стал по-домашнему уютным», – написал Собянин на своей странице «Вконтакте».

Москвичи смогли высказать свои пожелания и замечания. По словам мэра Москвы, работы по благоустройству начнутся после того, как проекты будут утверждены.