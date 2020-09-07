РИАМО - 7 сен. В Москве завершился пилотный проект по вариантам благоустройства во дворах пяти районов, к проектированию привлекались местные жители, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В пилотном проекте приняли участие жители пяти районов – Лосиноостровский, Марьино, Кузьминки, Бибирево и Рязанский. Проект начался в феврале. За это время жители Москвы рассказали, что хотят видеть в своих дворах, а архитекторы подумали, как воплотить в жизнь желания горожан. В прошлую субботу была презентация заготовок.
Москвичи смогли высказать свои пожелания и замечания. По словам мэра Москвы, работы по благоустройству начнутся после того, как проекты будут утверждены.
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