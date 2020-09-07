РИАМО - 7 сен. Министерство здравоохранения Московской области запустило сайт, посвященный вакцинации населения против гриппа, там можно найти информацию о профилактике гриппа и ОРВИ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Для удобства жителей Московской области был разработан сайт, посвященный вакцинации населения против гриппа, на котором можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы. На информационной странице можно получить все необходимые сведения о профилактике гриппа и ОРВИ, о том, где и когда можно сделать прививку, а также как правильно подготовиться к вакцинации», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

На сайте есть интерактивная карта, на которой отмечены все пункты, где будет проводиться вакцинация.

Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт и педиатр проведет осмотр, чтобы выявить противопоказания для прививки.

Также вакцинация проводится в мобильных комплексах, где врач на месте проводит осмотр.

Записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг Московской области, или единый колл-центр губернатора по телефону 8-800-550-50-30.