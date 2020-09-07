РИАМО - 7 сен. Правоохранители Москвы и сотрудники Росгвардии задержали двух мошенников, которые обманным путем заставляли пенсионеров покупать успокоительное под видом дорогостоящих лекарств, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«В июле в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились четверо граждан. Оперативники установили, что во всех случаях злоумышленники действовали по единой схеме», — отмечается в материале.

Один из злоумышленников звонил пенсионеру и представлялся врачом. Он говорил, что результаты анализов пожилого человека показали серьезное заболевание и необходимо срочное лечение. Второй мужчина приходил к пенсионерам и продавал им лекарства.

По предварительным оценкам, ущерб от преступлений составил полтора миллиона рублей.

«Возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые соединены в одно производство», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что подозреваемых задержали в Московской области. Преступники не имели никакого отношения к медицине и под видом дорогостоящих препаратов продавали успокоительные средства.

При обысках у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты. Фигурантов дела заключили под стражу.