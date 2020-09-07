РИАМО – 7 сен. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что пандемии коронавируса не является последней, поэтому нужно заранее готовиться к новой пандемии, сообщает ТАСС.
«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни», - отметил Гебрейесус.
Он напомнил, что пандемия коронавируса научила многому. Например, она напомнила, что здоровье – «это не предмет роскоши для тех, кто может его себе позволить, это необходимость и человеческое право».
Глава ВОЗ также обратил внимание, что система здравоохранения представляет собой «основу общественной, экономической и политической стабильности».
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7 СЕНТЯБРЯ
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