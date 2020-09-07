РИАМО – 7 сен. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что пандемии коронавируса не является последней, поэтому нужно заранее готовиться к новой пандемии, сообщает ТАСС.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни», - отметил Гебрейесус.

Он напомнил, что пандемия коронавируса научила многому. Например, она напомнила, что здоровье – «это не предмет роскоши для тех, кто может его себе позволить, это необходимость и человеческое право».

Глава ВОЗ также обратил внимание, что система здравоохранения представляет собой «основу общественной, экономической и политической стабильности».​​

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7 СЕНТЯБРЯ

- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках

- Свыше 210 тыс россиян остаются под меднаблюдением из‑за Covid‑19. В РФ на сегодня уже провели свыше 38,7 миллиона тестов на Covid-19.

- Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург рассказал, когда отступит пандемия коронавируса.

Тогда, когда мы сможем произвести нужное количество вакцины и все население нашей страны и отчасти население всего земного шара будет провакцинировано. Тогда можно будет говорить, что пандемия отступила.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.