РИАМО - 7 сен. Московская область получит дополнительно 46 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин распорядился выделить на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий дополнительно более 988 миллионов рублей в 2020 году. Московская область получит 46 миллионов.

«В Московской области удалось выстроить четкую систему обеспечения лекарствами, которая слаженно работала и в период режима повышенной готовности», - сказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Он добавил, что, несмотря на пандемию, обеспечение препаратами льготных категорий граждан в Московской области не прекращалось.

Ранее в Подмосковье увеличили сумму для льготных категорий граждан, на которую они смогут получать бесплатные лекарства. Теперь на одного льготника выделяют 886,4 рубля в месяц. В 2019 году норматив составлял 860,6 рубля в месяц.