РИАМО - 7 сен. В подмосковном Дмитрове правоохранители расследуют уголовное дело по факту смерти двух женщин и мужчины, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 5 сентября в одном из местных СНТ. Мужчина, находясь на территории частного домовладения, в ходе конфликта на почве раздела имущества, выстрелил из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь.

«От полученных ранений женщины скончались на месте происшествия. После этого мужчина свел счеты с жизнью», - говорится в сообщении.

На данный момент следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли огнестрельное оружие. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы.

Также проводится целый комплекс других следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств совершенного преступления.​