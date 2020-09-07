РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Лидер «Федерации силового экстрима России», председатель подмосковной организации «РосМолСпорт», люберчанин Сергей Агаджанян установит рекорд России и мира, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Без специальных приспособлений он осуществит буксировку самолета массой более 15 тонн. Одновременно спортсмен будет надувать до разрыва медицинские грелки объемом 3 литра», - говорится в сообщении.

Рекорд будет установлен 11 сентября в международном аэропорту «Казань». Мероприятие приурочено к 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической республики, а также в поддержку звездного статуса аэропорта.