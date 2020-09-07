РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Пожарные подмосковного Подольска провели показательную тренировку по эвакуации детей при пожаре в столовой школы №35, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник по инициативе комитета по образованию администрации городского округа Подольск на базе школы №35 в микрорайоне Кузнечики была проведена показательная эвакуация детей и персонала», - сказал замначальника Подольского территориального управления Владимир Селезнев.

Он добавил, что по замыслу учения, педагоги должны были эвакуировать детей и вместе с ними покинуть помещение из-за задымления в районе пищеблока. Эвакуация прошла слажено, установленным порядком, из запасных выходов первого этажа школы. В общей сложности здание покинуло более 800 человек.

Причину условного задымления выявлял и ликвидировал расчет газодымозащитной службы (ГДЗС) первого пожарного караула начальника караула Сергея Кислова 247 пожарной части Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас», руководил действиями пожарных – заместитель начальника части Максим Чапкин.

Показательное мероприятие было организовано для повышения профессионального мастерства заместителей руководителей дошкольных и школьных образовательных учреждений Подольска, отвечающих за безопасность детей и педагогического состава. За ходом тренировки следили свыше 130 сотрудников по безопасности из 84 детских садов и 50 школ округа.