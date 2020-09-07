РИАМО - 7 сен. В столице управление Роспотребнадзора запустило горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщается на сайте ведомства.

«В период с 07 сентября по 12 октября 2020 года специалисты управления по телефонам горячей линии будут консультировать по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики», — отмечается в материале.

Сотрудники горячей линии расскажут, где сделать прививку, как правильно подготовиться к ней, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими.

Работники Роспотребнадзора посоветуют родителям, как уберечь детей от простуды.

Ведомство напоминает москвичам, что вакцинация снижает риск заражения гриппом и риск тяжелых осложнений, а также помогает защитить себя пожилым людям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями и детям.

О профилактики гриппа и ОРВИ можно узнать по телефонам: +7 495-687-36-27; +7 495 616-54-87; +7 495 687-40-62. Круглосуточно информацию можно узнать по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43. Звонок является бесплатным.