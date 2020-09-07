РИАМО - 7 сен. В Химках сдается в аренду на девять лет земельный участок площадью свыше 1,8 тысячи квадратных метров под объект дорожного сервиса, который расположен на улице Молодежной, напротив дома 30, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Земельный участок прилегает к Новокуркинскому шоссе. В данный момент участок не огорожен, на участке отсутствуют какие-либо здания, строения или сооружения, покрыт кустарниковой, травянистой растительностью», - говорится в сообщении.

На этом участке можно разместить здания и сооружения дорожного сервиса: автозаправку, автомойку, мотель, а также магазины сопутствующей торговли.

Стартовая величина годовой арендной платы за пользование объектом составляет 4,3 миллиона рублей.

Аукцион пройдет 1 октября на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru). № процедуры на площадке 40509. Заявки на участие принимаются до 28 сентября.