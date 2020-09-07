РИАМО - 7 сен. В столице ведется работа по созданию речного пассажирского транспорта, который позволит жителям города добираться до любой точки по водному пространству, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«В будущем мы надеемся все же запустить речные регулярные перевозки <…> для транспортных целей пассажиров. Такого вида перевозки мы планируем запустить в 2022 году. Мы сейчас активно ведем работу, мониторим производителей, работаем над техническим заданием, ведем подготовительные работы», - сказал Пронин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в настоящее время ведется разработка удобных маршрутов, пересадок и планов реконструкции причалов. ​