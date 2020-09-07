РИАМО - 7 сен. Известный российский актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «пощадить» актера Михаила Ефремова, передает Газета.ru.

Сам он считает Ефремова виновным в смертельном ДТП, однако призывает проявить по отношению к нему «несправедливость».

«Ту самую «несправедливость», которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности. Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме», — опубликовал актер свое обращение «ВКонтакте».

Охлобыстин также подчеркнул, что, по его мнению, Ефремов «слаб, раздавлен и лишен репутации и будущего». Более того, он уверен, что артист не представляет опасности для общества.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков. Актеру грозит длительный тюремный срок по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». ​