РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Полицейские подмосковного Подольска до 16 сентября будут выявлять дикорастущие наркосодержащие растения в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2020», сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории обслуживания УМВД России по городскому округу Подольск в период с 7 по 16 сентября 2020 года будет проведен второй этап оперативно–профилактической операции «Мак-2020». Ее цель заключается в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. В связи с этим сотрудники полиции призывают горожан принять активное участие в выявлении и уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений», - говорится в сообщении.

Согласно статье 231 УК РФ, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может повлечь уголовное наказание в виде штрафа (до 300 тысяч рублей), исправительных работ, лишения свободы (на срок от 2 до 8 лет).

«В случае, если землевладельцем или землепользователем после получения официального предписания уполномоченного органа не приняты своевременные меры по уничтожению наркосодержащих растений, которые выросли на его участке сами по себе, на гражданина может быть наложен административный штраф в размере до 2 тысяч рублей, для юридических лиц размер штрафа составит до 40 тысяч рублей», - поясняется в материале.

Информацию о фактах, касающихся незаконного оборота, культивирования наркотических средств и наркопритонов, можно сообщить по телефонам: 8(496) 763-02-63 (дежурная часть УМВД России по округу); 8(495)692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД России по Московской области).