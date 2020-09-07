РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. В подмосковном Подольске обсудили проблемы предпринимателей во время пандемии коронавируса и наметили пути их решения в ходе круглого стола на тему «Развитие промышленности и предпринимательства на территории городского округа Подольск», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске в понедельник в рамках рабочего визита председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дениса Кравченко на предприятие ОАО «НП «Подольсккабель» прошел круглый стол на тему «Развитие промышленности и предпринимательства на территории городского округа Подольск».

«С коллегами активно занимаемся проектом «Локомотивы роста», который реализует «Единая Россия». Он нацелен на взаимодействие и поддержку реального сектора экономики нашей страны. Стараемся создавать условия для реализации новых промышленных проектов, поддержки отечественной промышленности. Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, реализации национальных проектов для поддержки малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда, экспорта отечественной продукции», - сказал Кравченко.

В круглом столе приняли участие замглавы администрации по развитию производства и предпринимательства Дмитрий Герасимов, депутат Московской областной думы Павел Максимович и представители бизнеса, в том числе ООО «ПК Робокинетика», ООО «Орторент», АО «Химико-металлургическая компания», ООО «Дроболитейный и патронный завод «ФЕТТЕРЪ» и другие.

По словам Кравченко, эпоха пандемии наносит колоссальный ущерб отечественной и мировой экономике, производственному сектору, разрывает кооперационные связи, нарушает взаимодействие между ведущими игроками в экономической сфере.

Гендиректор предприятия Михаил Громов познакомил гостей с производственными цехами АО «НП «Подольсккабель». Пока на предприятии трехдневная рабочая неделя из-за отсутствия заказов. Всего на предприятии трудятся 650 человек. Они готовят заказы в том числе для атомной промышленности, оборонных предприятий. Завод является членом ассоциации «Честная Позиция» производителей и дистрибьюторов, которые работают по принципам добросовестного ведения бизнеса.

Представители промышленных предприятий рассказали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться - уменьшением количества заказов, налоговой нагрузкой, нечестной конкуренцией со стороны иностранных производителей. Попросили отрегулировать правила экспорта отдельных видов товара и сертификацию продукции.