РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. В шести школах подмосковных Люберец отремонтировали туалетные комнаты в летний период, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В понедельник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий принял участие в заседании регионального правительства, оно прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Андрея Воробьева.

«Темами заседания стали кампания по вакцинации от гриппа, состояние санузлов в общеобразовательных учреждениях​ Московской области, внедрение сервиса «Умная платежка», работа с обращениями и предложениями граждан, наиболее успешные практики привлечения инвесторов в​ Подмосковье, а также другие актуальные вопросы», - говорится в сообщении.

В частности, по одной из тем – состоянию санузлов в общеобразовательных учреждениях – глава Люберец сообщил, что в летний период в шести школах​ городского округа​ был проведен ремонт туалетных комнат.

«Состояние санузлов в общеобразовательных учреждениях округа, к сожалению, не везде удовлетворительное, есть ряд вопросов. В самые короткие сроки наведем порядок», - завершил Ружицкий.