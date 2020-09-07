РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. В шести школах подмосковных Люберец отремонтировали туалетные комнаты в летний период, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.
В понедельник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий принял участие в заседании регионального правительства, оно прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Андрея Воробьева.
«Темами заседания стали кампания по вакцинации от гриппа, состояние санузлов в общеобразовательных учреждениях Московской области, внедрение сервиса «Умная платежка», работа с обращениями и предложениями граждан, наиболее успешные практики привлечения инвесторов в Подмосковье, а также другие актуальные вопросы», - говорится в сообщении.
В частности, по одной из тем – состоянию санузлов в общеобразовательных учреждениях – глава Люберец сообщил, что в летний период в шести школах городского округа был проведен ремонт туалетных комнат.
«Состояние санузлов в общеобразовательных учреждениях округа, к сожалению, не везде удовлетворительное, есть ряд вопросов. В самые короткие сроки наведем порядок», - завершил Ружицкий.
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