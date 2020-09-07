РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Рабочие планируют завершить строительство детской площадки на Школьной улице микрорайона Подольска до конца сентября, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник начались подготовительные работы по строительству новой детской игровой площадки на улице Школьной, дом 50, корпус 10 в микрорайоне Климовск. Площадь игрового городка составит 150 квадратных метров. При благоприятных погодных условиях работы планируется завершить до конца сентября», - говорится в сообщении.

Ранее в конце июля глава округа Николай Пестов в рамках рабочей поездки посетил военный жилгородок в Климовске. На встрече жители попросили построить новую детскую игровую площадку. Постовым было дано поручение комитету по дорожному хозяйству и благоустройству администрации округа выполнить работы в текущем году.