РИАМО - 7 сен. Актер Сергей Колтаков, который приобрел известность благодаря картинам «Зеркало для героя», «Валентина», «Искусство жить в Одессе», скончался на 65-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает ТАСС.

«Узнал об этом (смерти Колтакова) сегодня. Это всегда очень тяжело – был человек, и больше его нет. Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах – «Пьяная фирма», и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся – последний день был съемочный в «Мертвых душах». Великий артист, большой, потрясающий поэт», – сказал режиссер Григорий Константинопольский.

Он добавил, что Колтаков уже во время съемок был тяжело болен. Все знали об этом, однако актер старался держаться «молодцом, был веселым».

Константинопольский подчеркнул, что всегда восхищался Колтаковым и уважал его. Он вспомнил, что познакомился с актером в 1989 году на съемках фильма «Утоли моя печали».

«Он был человек бесстрашный, свободный. Ярко жил», – сказал Константинопольский.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Учился на актерском факультете Саратовского театрального училища имени Слонова. В 1979 году окончил актерский факультет ГИТИС.

В 1979-1980 годах служил в Театре имени Маяковского, в 1980-1981 годах играл в Московском театре имени Ленинского Комсомола, в 1982-1985 годах работал в Московском драматическом театре имени Станиславского. С 1989 года играл в МХАТе.

Его дебют в кино состоялся в 1981 году в роли Павла в картине Глеба Панфилова «Валентина». Затем он сыграл в фильме Инны Туманян «Соучастники». Прославился Колтаков благодаря произведениям «Зеркало для героя» и «Искусство жить в Одессе».​