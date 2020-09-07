РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Дзержинском благоустроили сквер имени А.С. Пушкина, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Концепцию благоустройства сквера подсказала сама поэзия А.С. Пушкина. В результате реконструкции сквера новую жизнь приобрел памятник поэту: выполнено устройство подиума и центральной лестницы.

«Обновленный памятник поэту, новые дорожки, уютная уличная система освещения, декоративное ограждение, лавочки и качели превратили сквер в атмосферное пространство эпохи самого Пушкина, в укромных и живописных уголках которого можно прекрасно провести время», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Также появилась новая уличная система освещения, установлено декоративное ограждение, появились лавочки, урны, качели, выполнили озеленение с посадкой деревьев, кустарников и устройством цветников и вазонов.

Помимо этого, сделан акцент на организацию комфортной пешеходной среды в зоне остановки общественного транспорта и структурирование существующих тротуаров.