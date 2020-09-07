РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Рабочие приступили к обустройству детской игровой площадки в одном из дворов подмосковного Подольска в рамках комплексного благоустройства, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Комплексное благоустройство дворовых территорий продолжается в Подольске. Так, во дворе на улице Свердлова, дом 1, 3 и Большой Серпуховской, 4 в понедельник ведется обустройство детской игровой площадки. Установлено газонное ограждение, обустроен новый тротуар, произведен ремонт асфальтобетонного покрытия», - говорится в сообщении.

Виды необходимых работ были согласованы с жителями в декабре 2019 года. Адресный перечень запланированных на 2020 год работ по 30 дворовым территориям опубликован на сайте администрации городского округа.