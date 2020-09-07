РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий призвал жителей Люберец сделать прививку от гриппа и серьезно отнестись к сохранению здоровья в период возможной эпидемии, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Призываю всех жителей серьезно отнестись к данному вопросу и привиться от гриппа! Это ваше здоровье - и ваша безопасность!» - сказал он.

Он добавил, что для предотвращения возникновения эпидемии гриппа и ОРВИ в​ Люберцах​ проводится кампания по вакцинации населения.

«Стоит задача - привить не менее 60% жителей округа. В первую очередь, вакцинацию должны пройти медицинские работники и педагоги, сотрудники сферы ЖКХ, водители общественного транспорта», - сказал глава Люберец.

Прививку можно сделать в поликлинических отделениях округа.

Он также отметил, что с сегодняшнего дня в местах максимальной проходимости люберчан работает мобильный медицинский комплекс.