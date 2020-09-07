РИАМО - 7 сен. Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ заработала перед наступлением эпидемического сезона по гриппу, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

С 7 сентября по 12 октября сотрудники ведомства проконсультируют граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей.

«Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками», – уточняется в сообщении.

Больше всего защита от гриппа важна для пожилых людей, детей, людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин, а также страдающих хроническими заболеваниями людей.

В этом году в Подмосковье планируют привить от гриппа более 4,5 миллионов человек, в том числе свыше 1 миллиона детей.