РИАМО – 7 сен. Врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал, что осенью человеку нужно больше витаминов, в этом смысле очень полезны плоды поспевающей сейчас рябины.

«Рябина содержит достаточное количество витаминов группы B и витамина С, работает как общеоздоравливающая ягода. Витамины из ягод медленно выводятся из организма и успевают включиться в метаболизм. К тому же красный пигмент ягоды положительно влияет на организм», – сказал Лущик в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что рябина также является превосходным средством от отечности. В ее ягодах содержится много калия, который обладает мочегонным эффектом. По словам врача, красноплодная и черноплодная рябина полезны тем, кто страдает отеками, например, во время беременности.

Также, по его словам, ягоды рябины ‒ хороший детокс-продукт. Антиоксиданты, калий активируют кишечник, поэтому он быстрее выбрасывает токсины из организма, освобождает их.​