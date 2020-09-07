РИАМО - 7 сен. Заторы на дорогах столицы в понедельник вечером могут достигнуть отметки в восемь баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На данный момент ситуация с загруженностью дорог оценивается в пять баллов. Однако к 18-19 часам она может заметно ухудшиться.

«Плотно в местах проведения дорожных работ, например, на Третьем транспортном кольце в районе Рижской эстакады», – уточняется в сообщении.

Кроме того, затруднения движения ожидаются на Третьем транспортном кольце в районе Киевского путепровода, на Волоколамском шоссе, 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, на 15-м километре МКАД, а также на ТТК в районе Нижегородской эстакады.

Главными проблемными участками являются Щелковское шоссе, проспект Мира, Ленинградское шоссе перед МКАД, Волоколамское шоссе, Рязанский проспект, Садовое кольцо, ТТК от улицы Новой Башиловки до Рижской эстакады, а также МКАД перед Волоколамским шоссе.

С завтрашнего дня в Москве обещают дожди. Поэтому ситуация на дорогах тоже изменится.