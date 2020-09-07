РИАМО - 7 сен. Аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка объявлен в Коломне, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Его площадь составляет 6,5 тысячи квадратных метров. Это участок земли расположен в микрорайоне Колычево города Коломны, на пересечении улицы Астахова с улицей Девичье Поле», – уточняется в сообщении.

На земельном участке можно разместить торговые центры или торгово-развлекательные комплексы. Земля сдается в аренду на 9 лет.

Стартовая цена годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 523 тысячи рублей.