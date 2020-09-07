РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 сен. На базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелкове 10 сентября состоится Фестиваль студенческого спорта «От студзачета к знаку отличия ГТО», сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Фестиваль студенческого спорта входит в разряд традиционных спортивных мероприятий, которые проходят на территории Московской области и пользуются большой популярностью среди участников. В прошлом году это событие принимали Химки, в этом году площадкой станет Щелково», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что соревнования такого формата всегда являются не только возможностью укрепить командный дух, но и побороться за знаки отличия комплекса ГТО. Кроме того, это отличная мотивация заниматься физкультурой и спортом.

Команды из восьми человек, сформированные из четырех юношей и четырех девушек, будут состязаться в беге на 100 метров, отжимании, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимании туловища из положения лежа на спине, прыжках в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки.

Кроме того, мужчины выявят сильнейших в беге на 3 тысячи метров и подтягивании из виса на высокой перекладине, а женщины определят лидеров в беге на 2 тысячи метров и в подтягивании на низкой перекладине. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков по результатам всех испытаний.