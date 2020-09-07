РИАМО - 7 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил готовность региональных поликлиник к вакцинации от гриппа, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел в формате видеоконференции совещание с руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов, в ходе которого затронул вопрос вакцинации населения.

«Президент поставил задачу - обеспечить вакцинацию на уровне 60%. Это все должно быть добровольно. Наши поликлиники готовы к вакцинации. Необходимо обеспечить жителям удобство и комфорт с соблюдением всех санитарных медицинских требований», - подчеркнул Воробьев.

Вакцинация в регионе проводится бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Терапевт или педиатр проведет осмотр, если не будет противопоказаний, то направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также с 7:00 до 20:00 по телефону единого колл-центра губернатора: 8 (800) 550-50-30. Также записаться можно через инфомат в поликлинике.

Также вблизи крупных торговых центров, железнодорожных станций, МФЦ, а также в деревнях Подмосковья появились мобильные комплексы по вакцинации. Найти их можно с помощью интерактивной карты на сайте. Вакцинироваться в мобильном комплексе может любой желающий без предварительной записи, необходимо при себе иметь паспорт гражданина РФ или полис ОМС. Здесь же будет проводиться предварительный осмотр врача.

Детей будут вакцинировать в детских садах и школах. Работники здравоохранения смогут получить прививку в своих медучреждениях. По месту работы будут проводить вакцинацию для сотрудников предприятий с численностью более 500 человек, а также для педагогов.

На такие предприятия будут отправляться специальные медицинские бригады. Для предприятий, на которых заняты менее 500 сотрудников, выделят день для прохождения вакцинации в поликлинике.