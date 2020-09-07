РИАМО - 7 сен. Ежегодный фестиваль цветов «Краски осени» торжественно откроют 12 сентября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы организации.

Посетителям фестиваля представят свыше 50 самых эффектных, новых, модных и редких сортов хризантем всевозможных оттенков, размеров и форм — экспозиция будет постоянно меняться и обновляться до конца фестиваля.

«Гости окажутся в уникальном цветочном пространстве с китайским домиком и садом из хризантем. В Китае хризантемы выращивают уже несколько тысячелетий — там они символизируют долголетие. Из хризантем готовят чай, вино и многое другое — все с целебными свойствами», - говорится в сообщении.

Также внимание посетителей привлекут самые большие тыквы в России весом свыше 400 килограммов. Громадные овощи вырастил тыквовод из Луховиц Андрей Гусев без каких-либо химикатов. На протяжении всего фестиваля с тыквами можно делать фото и видео.

На открытии фестиваля бесплатно пройдут детские мастер-классы от чемпиона России по флористике Андрея Филоненко «Венок из хризантем».

пресс-служба "Аптекарского огорода" пресс-служба "Аптекарского огорода" пресс-служба "Аптекарского огорода" 1 из 3

А 26 сентября пройдет выставка винограда от Московского клуба виноградарей.

«Вынужденное трехмесячное закрытие из-за коронавируса оставило сад в непростом финансовом положении — в конце июля стартовала краудфандинговая кампания по сбору средств на проведение осеннего фестиваля на платформе Planeta.ru. Благодаря широкой поддержке неравнодушных людей, за полтора месяца удалось собрать чуть меньше двух миллионов рублей», - отметил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Сбор продолжится до 15 сентября. Осенняя выставка цветов запланирована до 1 октября. Однако если будут собраны еще деньги, то выставку обновят и продлят до 1 ноября.

Ретеюм уточнил, что концерты в тропиках — особая прелесть осеннего фестиваля 2020 года. Посетители смогут насладиться музыкой из культовых сериалов «Молодой Папа» и «Шерлок», гитарным фестивалем, джазом, шедеврами классики, мантрами, хитами Леонида Утесова в исполнении легенд рока «Ва-банкъ», фестивалем электронной музыки, симфоническими рок-хитами, а также выступлениями Алены Свиридовой, группы «Синекдоха Монток» и других исполнителей.

Бесплатные детские мастер-классы по флористике — 5 сеансов по 10 человек с 12:15 до 17:15.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00.