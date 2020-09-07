РИАМО - 7 сен. Рабочие закончили монтировать основные металлические балки пролетного строения эстакады основного хода Северо-Восточной хорды в районе станции метро «Ботанический сад» в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершили монтаж основных металлических балок пролетного строения эстакады основного хода Северо-Восточной хорды в районе станции метро «Ботанический сад». На опоры были установлены четыре монолитных металлоконструкции, вес каждой составлял 110 тонн», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что работы велись днем, поэтому пришлось поменять схему передвижения пассажиров к станции метро. Сейчас ведется монтаж ортотропной плиты и консолей.

Эстакада основного хода пройдет от станции МЦК «Ботанический сад» до улицы Сельскохозяйственная. Ее протяженность составит 1450 метров. Эстакада будет пересекать проезд Серебрякова, реку Яуза, Сельскохозяйственную улицу.