РИАМО - 7 сен. Представители Росздравнадзора выявили неточности при регистрации смертей от болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, передает портал «Медвестник».

По словам главы ведомства Аллы Самойловой, речь идет об указании разных причин смертности.

«Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от Covid-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от Covid-19, а смертность переносилась на другие заболевания», - отметила Самойлова.

Так, смертность переносилась на сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания.

Она подчеркнула, что статистика смертности от коронавируса должна стать предметом предстоящих аналитических мероприятий.​

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7 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.