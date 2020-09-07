РИАМО - 7 сен. Московские следователи расследуют уголовное дело в отношении 37-летного Рахмана Сулейманова, который отравил нейролептиком пьяного пассажира, чтобы украсть его вещи, обвиняемый заключен под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

Сулейманов обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

«27 декабря 2018 года на неосвещенном участке местности вблизи Измайловского шоссе в городе Москве было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения без видимых телесных повреждений», – уточняется в сообщении.

После проведения экспертизы стало ясно, что смерть пострадавшего наступила от острого сочетанного отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.

Столичные следователи и сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался водитель такси, который ездил на машине со скрытыми госномерами и скрывался от следователей несколько лет.

По данным следствия, мужчина оказывал услуги частного извоза и, воспользовавшись алкогольным опьянением потерпевшего, путем обмана неустановленным следствием способом ввел в организм мужчины психотропные вещества.

Когда препараты подействовали, преступник похитил у клиента принадлежащее ему ценное имущество, после чего выволок его из машины в бессознательном состоянии на улицу в безлюдном месте. Труп потерпевшего нашли случайные прохожие.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается. Следователи выяснили, что таксист уже совершал похожие преступления.