РИАМО - 7 сен. Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией не выявили в 19 городских округах Московской области, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19 в Подмосковье.

В Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дзержинском, Звездном городке, Ленинском округе, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Озерах, Орехово-Зуевском округе, Павловском Посаде, Пущине, Реутове, Серебряных Прудах, Ступине, Талдомском округе, Черноголовке и Шаховской не выявили случаев коронавируса. Также ни одного случая не зафиксировали в Рошале, который входит в округ Шатура.

За сутки выявили 166 случаев инфицирования. Так, в Долгопрудном, Дубне, Жуковском, Зарайске, Истре, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лыткарине, Фрязине, Химках и Электрогорске зафиксировали по одному случаю, в Богородском, Дмитровском, Пушкинском округах, Егорьевске, Краснознаменске, Лобне и Чехове – по два, в Ивантеевке, Кашире, Протвине, Рузском округе, Щелкове – по три.

Также в Красногорске, Можайском округе, Подольске, Серпухове и Электростали – по четыре, в Солнечногорске и Шатуре – по пять, в Домодедове, Клину, Люберцах и Раменском – по шесть, в Балашихе, Воскресенске, Мытищах и Наро-Фоминском округе – по семь, в Коломне – восемь, в Королеве и Сергиево-Посадском округе – по 11, в Одинцове – 13.

За последние сутки в регионе выздоровели 119 пациентов с Covid-19. В Подмосковье за все время пандемии врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

За сутки умерли два пациента с Covid-19. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 1 218.

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Текстовая трансляция

7 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.