РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Подольский кикбоксер Борис Шикунов стал чемпионом России, он выступал в составе сборной Московской области, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Со 2 по 6 сентября в Ульяновске прошел чемпионат России по кикбоксингу в дисциплинах «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком», «К1», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» и в сольных композициях.

«Подольский кикбоксер Шикунов в составе сборной Московской области стал чемпионом России в дисциплине «фулл контакт с лоу киком» в весе 63,5 килограмма. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 40 субъектов РФ», - говорится в сообщении.

В текущем году Шикунов получил диплом бакалавра с отличием, закончив Московскую международную академию.