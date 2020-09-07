РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Власти подмосковного Подольска окажут помощь садоводам в СНТ «№4 ЗИО», которые могут лишиться источника воды, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

СНТ «№4 ЗИО» находится в деревне Луковня и состоит из двух территорий, одна из которых относится к комитету лесного хозяйства Московской области. Именно на этом месте еще в начале 90-х годов была построена водонапорная башня и водопроводная труба, по которой осуществляется водоснабжение в СНТ. В настоящее время садоводов обязывают демонтировать эти сооружения. В понедельник зампредседателя СНТ Наталья Комарова обратилась к замглавы администрации округа по развитию территорий Сергею Иванову с просьбой подключиться к решению этой проблемы.

«Водоснабжение нашего СНТ находится под угрозой. Комитет лесного хозяйства требует демонтаж, в тоже время демонтировать трубу нам не дают. Нас хотят обязать убрать данные сооружения через суд. На сегодняшний день начальник территориального отдела в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко активно включился в этот вопрос и помогает нам. Иванов также стремится нам помочь. Эта встреча не последняя. Будем еще встречаться и бороться совместным фронтом», - сказала Комарова.

Как пояснил Боярко, данная ситуация - результат бездействия прежнего руководства СНТ.

«Прежние руководители СНТ этот вопрос «варили» внутри и не поднимали. Соответственно об этой никто и не знал. Она копилась и, к сожалению, сейчас дошла до критического уровня. С нашей стороны мы активно подключимся к этому вопросу и, в силу своих полномочий, будем оказывать всяческую помощь. Процесс небыстрый, проблемный, но совместными усилиями будем решать», - заключил Боярко.