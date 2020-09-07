РИАМО - 7 сен. Следователи инициировали передачу материала проверки из органов полиции в территориальное подразделение Главного следственное управления СК России по Москве по факту применения физической силы к несовершеннолетним в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ряде СМИ была опубликована информация, из которой следует, что на территории Зеленограда несколько мужчин начали оскорблять компанию подростков из-за нестандартного цвета волос», – уточняется в сообщении.

Один из мужчин применил к подросткам физическую силу. Он нанес подросткам ушибы и ссадины во время нападения.

Следователи собираются установить личность напавшего на подростков мужчины. Кроем того, они установят все обстоятельства произошедшего.