РИАМО - 7 сен. С 8 сентября в Москве и Подмосковье похолодает, температура воздуха не поднимется выше 20 градусов тепла, дожди будут идти до субботы включительно, сообщает на сайте Гидрометцентра России.

«Неделя начнется теплой погодой, но очень скоро на смену ей циклоны принесут прохладу и дожди. При этом значения средней суточной температуры понизятся до климатической нормы», — отмечается в материале.

Уже 8 сентября прогнозируются местами сильные дожди с грозами, а в среду к дождю добавятся порывы ветра до 18 метров в секунду.

В четверг обещают небольшой дождь, но порывы ветра усилятся до 19 метров в секунду.

В пятницу и субботу ночью температура составит плюс 4-12 градусов, а днем – плюс 13-19 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью плюс 5-10 метров в секунду.