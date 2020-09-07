РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 сен. 15 тысяч домашних животных привили от бешенства в Балашихе с начала текущего года, случаев заражения бешенством выявлено не было, сообщил сотрудник отдела противоэпизоотической и лечебной работы Балашихинской ветеринарной станции Анатолий Бугаенко.

Бешенство — смертельное инфекционное заболевание, которое передается со слюной при укусе больным животным. Чаще всего бешенство поражает лис, енотовидных собак и барсуков.

«С начала 2020 года 15 тысяч домашних животных привили от бешенства в Балашихе. Из них 9 тысяч собак и 6 тысяч кошек. Было проведено 17 исследований: 15 — домашние животные, большинство кошки, одна енотовидная собака и один еж», - сказал Бугаенко.

Он добавил, что в текущем году случаев заражения бешенством в Балашихе у животных не было выявлено.

Среди симптомом бешенства у животных он назвал: повышенное слюноотделение, повышенная рефлекторная возбудимость на раздражители и апатичное состояние, на смену которому приходит спонтанная, неконтролируемая агрессия. Животные, пораженные вирусом, теряют естественный страх перед человеком.

Привить своих домашних питомцев от бешенства можно бесплатно в Балашихинской ветеринарной станции по адресу: Московский проезд, дом 13, помещение 3, предварительно позвонив по телефону 8 (498)761-31-11, и в участковой ветеринарной лечебнице микрорайона Железнодорожный – улица Новая, дом 16, телефон 8(495)522-42-98.