РИАМО - 7 сен. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, после происшествия была задержана женщина 1987 года рождения, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве.

«По версии следствия, 5 сентября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по Чечерскому проезду в городе Москве, женщина в ходе ссоры с сожителем, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла ему ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», – уточняется в сообщении.

После происшествия женщину задержали. Во время допроса она признала вину в совершении преступления. Ей уже предъявили обвинение.

Расследование по уголовному делу продолжается.