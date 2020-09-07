РИАМО - 7 сен. В городе Серпухов продается нежилое помещение площадью 27,8 квадратных метров, его выставили на аукцион, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Помещение расположено на первом этаже дома №9 на улице Буденного», – уточняется в сообщении.

В ближайшем окружении от объекта жилые дома, магазины, сквер, объекты социальной инфраструктуры. Остановка общественного транспорта находится менее чем в 100 метрах.

Стартовая величина продажи помещения оставляет 701 тысячу рублей. Аукцион пройдет 7 октября на Электронной торговой площадке РТС-тендер. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 октября 2020 года.