РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Точечный ремонт 114 подъездов выполнен в городском округе Люберцы в этом году, работы проведены в 58 многоквартирных домах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего в текущем году запланирован точечный ремонт 137 подъездов в 69 многоквартирных домах. Таким образом, работы предстоит выполнить еще на 23 объектах», - сказал Ружицкий.

По его словам, подъезды будут отремонтированы до 30 сентября.

Кроме того, в городском округе Люберцы продолжаются работы по адаптации подъездов многоквартирных домов для инвалидов и маломобильных групп граждан. В этом году​ требуется​ привести в нормативное состояние 47 таких объектов. В них​ проживают 53 инвалида.