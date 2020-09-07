РИАМО - 7 сен. Глава Электрогорска Денис Семенов проверил организацию школьного питания в образовательных учреждениях и обсудил качество продуктов с родителями, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

«Совместно с родителями, директорами школ проверили, как и в каких условиях питаются дети в образовательных организациях города. С 1 сентября бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены все учащиеся с 1 по 4 классы. В этом году это 997 школьников», - сказал Семенов.

Он добавил, что для обеспечения качественным питанием необходимо, чтобы пищеблоки соответствовали нормативам и требованиям, чтобы необходимого для работы оборудования было достаточное количество, а персонал столовой должен быть квалифицированным.

«Впечатление хорошее, замечаний нет. За ответственное отношение к работе благодарю коллективы учреждений», – добавил Семенов.

По его словам, контролировать качество еды помогают активные родители, которые участвуют в очень важном проекте, введенном в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева – «Родительский контроль».

Также Семенов посмотрел все отзывы родителей в журналах.

Группа родительского контроля за организацией горячего питания – это группа представителей родительской общественности численностью не более трех человек.