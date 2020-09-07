РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Сотрудники полиции Люберец обеспечат безопасность на выборах депутатов совета депутатов в горокруге Люберцы, выборы пройдут 13 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

13 сентября на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» состоятся выборы депутатов совета депутатов в горокруге Люберцы. В связи с этим ожидается повышение политической активности граждан, появляется вероятность проведения массовых общественно-политических мероприятий.

«Руководством ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»​ приняты меры для обеспечения безопасности дорожного движения, общественного порядка и безопасности граждан», - говорится в сообщении.

Административная ответственность​ за нарушения законодательства о выборах и референдумах предусмотрена КоАП РФ - статьи 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56; уголовная ответственность за​ воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий​ предусмотрена в статьях​ 141, 142 УК РФ.​

Обращайте внимание на бесхозные вещи и автомобили. Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные телефоны, кошельки, коробки и пакеты. Обязательно сообщите о них сотрудникам полиции, осуществляющим дежурство на избирательном участке.

Обо всех фактах нарушения общественного порядка и иных противоправных действиях вы можете сообщить по следующим телефонам: дежурный по отделу ГИБДД - 8(495)501-25-83, дежурный по МУ МВД России «Люберецкое» - 8(495)554-93-94​, дежурный по ФСБ - 8(495)503-42-72.