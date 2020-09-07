РИАМО - 7 сен. Подмосковные комплексы по переработке твердых коммунальных отходов (КПО) отсортировали 322 миллиона килограммов с 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Созданная в Подмосковье новая информационная инфраструктура обработки данных по сбору и утилизации отходов, позволяет в режиме реального времени отслеживать в каком объеме и на какие фракции предприятиями сортируются образуемые в Подмосковье бытовые отходы.

«Недавно мы запустили информационный ресурс двабака.рф, который по определенному алгоритму собирает посекундно данные об объемах сортируемых КПО отходов. Если взять, к примеру, отдельные фракции, то можно увидеть, что у нас уже более 322 миллионов килограмм макулатуры и картона было отсортировано и направлено на вторичную переработку, начиная с 2019 года», - отметил Хромушин.

Он напомнил, что раньше эти отходы попали бы в землю, так как вывозились на мусорные полигоны для захоронения или в ближайший овраг. Теперь же старая упаковка, коробки и бумага приобретают вторую жизнь.

Больше всего макулатуры было отсортировано на КПО «Экоград» в Зарайске (более 87,5 миллиона килограммов), КПО «Прогресс» в Рошале (более 76,7 миллиона килограммов) и КПО «Восток» в Егорьевске (более 47,3 миллиона килограммов). Информацию о том, какой объем ТКО отсортировали остальные КПО, можно узнать на сайте двабака.рф

Реформа системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России началась в 2019 году. Менее чем за два года Московской области удалось построить эффективную систему обращения с ТКО: в регионе введены в эксплуатацию восемь новых современных предприятий по переработке отходов, оснащенных по последнему слову техники, организованы и приведены к единому стандарту более 110 тысяч контейнерных площадок для сбора ТКО, отобраны региональные операторы для долгосрочной работы в регионе, закуплен абсолютно новый парк автотехники и контейнерного парка, внедрена система электронного мониторинга за работой регоператоров, разработан единый брендинг «Два бака», закрыты основные мусорные полигоны, создается индустрия вторичной переработки отходов.

По данным проведенных исследований о количестве и морфологическом составе твердых коммунальных отходов Московской области, бумага и картон составляют 19% в общем объеме твердых коммунальных отходов. Всего в Подмосковье образуется более 7,7 миллиона тонн ТКО в год, в том, числе 3,4 миллиона тонн из Москвы.