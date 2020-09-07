РИАМО - 7 сен. За прошедшее лето по предписаниям Госадмтехнадзора в муниципалитетах Подмосковья было устранено 224 нарушения в содержании наземных частей теплотрасс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С начала лета и до окончания отопительного сезона Госадмтехнадзором Московской области проводится плановое целевое мероприятие «Теплотрасса». В его рамках осуществляется плановое наблюдение за соблюдением норм и правил содержания и подготовки к зиме тепловых пунктов, котельных, наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

«Проводится проверка содержания наружной изоляции наземных линий теплосети, люков смотровых колодцев, наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в регионе проверили свыше 1,2 тысячи объектов. Всего выявлено 225 нарушений. Больше всего нарушений нашли в Луховицах — 22 нарушения, в Клину — 19, Долгопрудном — 10, Орехово-Зуевском округе — 12, Зарайске — 13, Коломенском — 11.

По всем выявленным нарушениям выданы предписания, сроки исполнения которых находятся на контроле. Работа продолжается.