РИАМО - 7 сен. За прошедшее лето по предписаниям Госадмтехнадзора в муниципалитетах Подмосковья было устранено 224 нарушения в содержании наземных частей теплотрасс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
С начала лета и до окончания отопительного сезона Госадмтехнадзором Московской области проводится плановое целевое мероприятие «Теплотрасса». В его рамках осуществляется плановое наблюдение за соблюдением норм и правил содержания и подготовки к зиме тепловых пунктов, котельных, наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.
На сегодняшний день в регионе проверили свыше 1,2 тысячи объектов. Всего выявлено 225 нарушений. Больше всего нарушений нашли в Луховицах — 22 нарушения, в Клину — 19, Долгопрудном — 10, Орехово-Зуевском округе — 12, Зарайске — 13, Коломенском — 11.
По всем выявленным нарушениям выданы предписания, сроки исполнения которых находятся на контроле. Работа продолжается.
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