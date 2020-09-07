РИАМО - 7 сен. Традиционный музыкальный фестиваль пройдет в музее «Новый Иерусалим» в Истре с 23 по 27 сентября, обнародована программа мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» будет проходить третий год подряд. Его проведут в круглом уличном музейном атриуме, стены которого позволят воспроизвести эффект объемной 3D-проекции, дополняющей музыку, и создадут максимально комфортные условия для зрителей. Мероприятие приурочено к 100-летию музея и начнется параллельно с открытием большой выставки, на которой будут представлены уникальные предметы из подмосковных усадеб.

«Это самый молодой и амбициозный фестиваль Подмосковья, который стал заметным художественным явлением нашего региона. <...> Его афиша демонстрирует приверженность к высоким образцам мирового наследия, и в то же время – свежесть и оригинальность идей, способность чутко откликаться на запросы современного зрителя», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она отметила, что «Лето. Музыка. Музей» вписывается в концепцию самого музея, в котором сочетаются мультимедиа и традиции, культурное наследие Русской православной церкви и современное искусство, виртуальный концертный зал и детский центр.

В 2020 году резидентами фестиваля будут несколько коллективов – Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова (23, 25, 27 сентября), Московский камерный оркестр «MusicaViva» (24, 26 сентября) и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (26 сентября). За пультом – дирижеры, уже получившие признание в России и за рубежом, среди которых Максим Венгеров (в первый день фестиваля он исполнит сольную партию в Концерте для скрипки с оркестром Л. ван Бетховена), Дмитрий Синьковский (во второй день фестиваля он исполнит сольную партию во «Временах года» Вивальди), Андрей Рубцов, Дмитрий Матвиенко, Александр Соловьев и Валентин Урюпин.

Солистами на фестивале будут известные пианисты Николай Луганский, Юрий Фаворин, Андрей Гугнин, Полина Осетинская, скрипачи Никита Борисоглебский и Леонид Железный, Ирина Сопова (альт), Анна Кошкина (виолончель), участницы Молодежной оперной программы Большого театра России Эльмира Караханова (сопрано) и Виктория Каркачева (меццо-сопрано).

В программе семи фестивальных концертов как очень известные и часто исполняемые сочинения, так и музыкальные редкости (Мессиан, Вайнберг, Барток). Фестивальные концерты представят разные эпохи, темы и направления в искусстве. От музыки эпохи барокко (Вивальди) к русской классике (Глинка, Бортнянский), неоклассике (Респиги, Стравинский) и другим сочинениям XX века (Штраус, Прокофьев, Шостакович). Первый концерт 23 сентября посвящен 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. В этот вечер прозвучат Скрипичный концерт и Седьмая симфония. Вновь в программе фестиваля музыка Малера – на заключительном концерте будет исполнена Четвертая симфония.

Отдельной страницей фестиваля станет посвящение еще одному юбилею этого года – 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Программу «Приношение Чайковскому» 25 сентября представит «Симфоджаз братьев Ивановых» – ансамбль солистов Московской областной филармонии под управлением известных джазовых музыкантов, заслуженных артистов России Андрея и Михаила Ивановых.

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